Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Zu einem Auffahrunfall ist es am Mittwoch gegen 15.20 Uhr auf der Stuttgarter Straße an der Einmündung zum Polizeirevier in Bietigheim-Bissingen gekommen. Ein Streifenwagen der Polizei fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in die Stuttgarter... »