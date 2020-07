Drucken Pforzheim (p). „Leider mussten wir in unserem Zuständigkeitsbereich in dieser kurzen Motorradsaison bereits vier getötete Motorradfahrer beklagen“, heißt es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Pforzheim. Deshalb habe man mit Kontroll- und Präventionsmaßnahmen reagiert und sensibilisiere dabei Verkehrsteilnehmer... »