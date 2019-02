Kraftradfahrer übersehen

Schwieberdingen (p). Am Freitag gegen 18.20 Uhr befuhr der 32-jährige Lenker eines Mercedes-Benz in Schwieberdingen die Ludwigsburger Straße in Richtung Ludwigsburg. An der Zufahrt zur B 10 in Richtung Vaihingen wollte er nach links auf die B 10 auffahren. Dabei übersah

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen