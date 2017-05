Korpulenter Mann lässt Hose runter

Pforzheim (p). Eine 21-jährige Frau ist am Donnerstag gegen 22 Uhr von einem Exhibitionisten in der Pforzheimer Weststadt belästigt worden. Das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte stand mit heruntergelassener Hose im Bereich der Kreuzung Simmlerstraße Ecke Fröbelstraße in Pforzheim und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Der gesuchte Mann ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und korpulent. Er hatte längere weiße Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren. Zur Tatzeit war er mit einer kurzen, grauen Jogginghose und einer Jacke bekleidet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 0 72 31 / 1 86 33 11 mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd in Verbindung zu setzen.