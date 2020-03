Kopfstoß gegen Beamte

Hohenhaslach (p). Ein 16-Jähriger, der aus einer Jugendeinrichtung abgängig war, konnte am Sonntag gegen 23.30 Uhr durch Polizeibeamte in Hohenhaslach angetroffen werden. Da der Jugendliche nicht freiwillig zurück in die Einrichtung gehen wollte, musste er durch die Polizeibeamten in Gewahrsam genommen und gefesselt werden. Im Streifenwagen versuchte der 16-Jährige dann zunächst, einen neben ihm sitzenden Beamten mit einem Kopfstoß zu verletzen. Als dies aufgrund der Abwehr des Beamten nicht gelang, schlug der Jugendliche seinen Kopf gegen die Seitenscheibe des Streifenwagens. Im weiteren Verlauf des Gerangels versammelten sich Angehörige um den Streifenwagen und solidarisierten sich zunächst mit dem Jugendlichen. Als dieser einen der Polizeibeamten zweimal gegen den Oberschenkel trat, wurde er jedoch von zwei Angehörigen zurückgedrängt und durch Polizeibeamte gewaltsam in den Streifenwagen gebracht. Dabei versuchte er sich weiterhin durch sich winden und Kopfstöße zu befreien und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach. Der junge Mann wurde der Jugendeinrichtung überstellt.

Radfahrer stoßen zusammen

Ensingen/Horrheim (p). Auf dem Radweg entlang der Landesstraße von Ensingen nach Horrheim stießen am Sonntag gegen 16.35 Uhr zwei Radfahrer zusammen. Eine Gruppe von zwei Erwachsenen und drei Kindern befuhren den Radweg, als eines der Kinder eine Fahrbewegung nach links machte und mit einer entgegenkommenden 54-jährigen Radfahrerin zusammenstieß. Bei dem folgenden Sturz wurde die Frau schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Tritt gegen die Mülltonne

Kleinsachsenheim (p). Polizeibeamte hatten es Sonntagabend gegen 22 Uhr wegen einer familiären Auseinandersetzung mit mehreren aufgebrachten Personen in Kleinsachsenheim zu tun. Ein 23-Jähriger suchte seine ehemalige 22-jährige Lebensgefährtin auf, weil er das gemeinsame Kind sehen wollte. Als ihm dies aufgrund der Uhrzeit verwehrt wurde, soll er aggressiv aufgetreten sein, lautstark im Garten herumgeschrien, gegen Mülltonnen getreten, den Vorgarten verwüstet und gegen die Rollläden geschlagen haben. Der 52-jährige Vater der jungen Frau stellte den Randalierer laut Polizeibericht dann zur Rede und wollte ihn des Grundstücks verweisen. Daraus entwickelte sich ein Gerangel, bei dem der 23-Jährige leicht verletzt und auch seine Jacke beschädigt wurde. Der junge Mann wurde durch die alarmierten Polizeibeamten zunächst überwältigt und später mit einem Platzverweis der Örtlichkeit verwiesen.