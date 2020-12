Drucken Fußgängerin gefährdet Bietigheim-Bissingen (p). Am Dienstag gegen 14.30 Uhr kam es an einer Fußgängerampel der Stuttgarter Straße an der Einmündung zur Berliner Straße in Bietigheim-Bissingen zur Gefährdung einer Passantin. Die 47-Jährige überquerte bei grün zeigender Fußgängerampel die... »