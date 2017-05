Kirchheim (p). Zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 12.20 Uhr, haben Unbekannte in der Heuchelbergstraße in Kirchheim zugeschlagen. Die Diebe verschafften sich laut Polizeibericht Zutritt in eine Tiefgarage und stahlen zwei Sätze Kompletträder. Der eine Satz war für einen Audi und der andere für einen Mercedes bestimmt. Der Wert der Reifen samt Alufelgen wurde auf etwa 4000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Kirchheim, Telefon 07143/ 89 10 60.