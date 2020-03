Kompletträder gestohlen

Besigheim (p). Bislang unbekannte Täter hatten es zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 17.15 Uhr, in der Steinheimer Straße in Ottmarsheim auf die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses abgesehen. Das teilte die Polizei mit. Auf noch ungeklärte Weise drangen die Täter in die Garage ein und stahlen von einem Stellplatz einen Satz Kompletträder samt Felgenbaum. Bei den Rädern handelt es sich um Sommerreifen, die auf Alu-Felgen aufgezogen sind. Der Gesamtwert der Beute wird auf rund 1000 Euro geschätzt.