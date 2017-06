Kompletträder gestohlen

Bietigheim-Bissingen (p). Auf Kompletträder hatten es Diebe abgesehen, die zwischen Samstag und Dienstag in der Otto-Konz-Straße in Bietigheim zugeschlagen haben. Auf dem Firmengelände eines Autohauses demontierten die Unbekannten an sechs abgestellten Skoda die Räder ab. Das teilt die Polizei mit. Anschließend stellten sie die Neufahrzeuge auf Knochensteinen ab und machten sich mit ihrer Beute aus dem Staub.

Der Wert des Diebesguts ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 0 71 42 / 40 50 in Verbindung zu setzen.