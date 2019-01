Illingen (p). Aus noch unbekannter Ursache ist am Montagmorgen ein vor einer Garage in der Straße Fleckenäcker in Illingen geparkter Kleinbus in Brand geraten. Gegen 10.15 Uhr bemerkten Zeugen die Flammen, die aus dem Motorraum schlugen und versuchten zu löschen. Die Feuerwehren Illingen und Vaihingen waren mit drei Fahrzeugen und 24 Kräften im Einsatz.