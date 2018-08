Kinder aus dem Aufzug befreit

Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Gleich zweimal mussten mehrere Polizeibeamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen und umliegender Polizeireviere am Wochenende ausrücken, da zwei Personengruppen aus bislang unbekannter Ursache in Streit geraten waren. Am Samstag gegen 6.30 Uhr kam es zunächst im Verkaufsraum... »