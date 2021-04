Nussdorf (p). Am Sonntag gegen 13.05 Uhr fuhr ein Vater mit seinem zehn Jahre alten Sohn einen Mountainbike Trail im Bereich Mühlweg in Nussdorf abwärts. Der zehnjährige Junge fuhr hinter seinem Vater und stürzte auf dem letzten Teilstück über sein Rad. Der Junge trug keinen Fahrradhelm und verletzte sich schwer. Er kam in ein Krankenhaus. Eine Polizeistreife, ein Notarzt und ein Rettungswagen waren im Einsatz.