Ditzingen (p). Mutmaßlich ohne Diebesgut machte sich ein bislang unbekannter Täter aus dem Staub, nachdem er am vergangenen Wochenende in der Gerlinger Straße in Ditzingen in eine Kindertagesstätte eingedrungen war. Der Einbrecher hebelte gewaltsam ein Fenster auf und verschaffte sich so Zugang zum Gebäude. Anschließend wurden sämtliche Schränke durchsucht, wobei dem Täter mutmaßlich nichts Wertvolles in die Hände fiel.