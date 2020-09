Drucken 74-Jährige aus Auto befreit Gemmrigheim (p). Am Sonntag kurz nach 15 Uhr wollte eine 79-jährige VW Touran-Fahrerin von der Straße Am Wasen kommend die Kreisstraße 1625 in Gemmrigheim in gerader Richtung überqueren. Auf Grund eines Bedienungsfehlers kam... »