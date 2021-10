In der Hölderlinstraße in Kleinglattbach werden derzeit neue Trinkwasserleitungen verlegt. Einen Anwohner ärgerte der „Flickenteppich“ im Straßenbelag, der dabei entstand, und er fragte sich und die VKZ, warum nur teilweise saniert wird. Grund ist, so die Stadtverwaltung Vaihingen auf Nachfrage, dass die Maßnahme nie als Vollausbau geplant gewesen ist. Und nur bei einem solchen wird auch der Belag komplett ausgetauscht. Ein vollständiger Straßenausbau wäre allerdings deutlich teurer als der jetzt vorgenommene Leitungsaustausch durch den Stätischen Versorgungsbetrieb. Jedoch werde bei solchen Arbeiten immer auch geschaut, ob Schadstellen in der Straße ausgebessert werden müssen. Beim Ortstermin in der Hölderlinstraße vergangene Woche sei anhand des Schadensbilds festgelegt worden, dass noch größere Teile des Straßenbelags zu erneuern sind, heißt es aus dem Rathaus. Eine vollflächige Neuasphaltierung werde das aber nicht. Die Arbeiten sollten gestern beginnen. Foto: Rieger