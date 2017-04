Katze mit Messerstichen verletzt

Pforzheim (p). Ein 26-jähriger psychisch auffälliger Mann wird verdächtigt, am Samstag gegen 11.30 Uhr seine einjährige Hauskatze mit mehreren Messerstichen schwer verletzt und dann aus dem vierten Stock eines Hauses in der Pforzheimer Kaiser-Friedrich-Straße geworfen zu haben. In der Folge wurde die Katze von einer bislang unbekannten Frau aufgehoben und weggetragen. Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert, die den geständigen Tatverdächtigen in eine Psychiatrische Klinik einlieferte. Bislang ist nicht bekannt in welchem gesundheitlichen Zustand sich das Tier befindet und wo es sich aufhält. Aus diesem Grund wird die unbekannte Frau gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim, Bereich Gewerbe/Umwelt, Telefon 0 72 31 / 18 60, zu melden.