Katze ausgewichen

Korntal-Münchingen (p). Am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr befuhr der 27-jährige Fahrer eines VW die Lembergstraße in Richtung Ostheimer Weg in Korntal-Münchingen. Aufgrund einer plötzlich die Straße querenden Katze, wich der VW-Fahrer nach rechts aus und prallte