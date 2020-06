Drucken In Tankstelle Pistole gezückt Ludwigsburg (p). Am Mittwoch ab etwa 2.10 Uhr hatte sich ein noch unbekannter Täter in der Stuttgarter Straße in Ludwigsburg-Süd im Bereich einer Tankstelle aufgehalten. Nachdem er die Tankstelle im weiteren Verlauf zweimal... »