Kornwestheim (p). In der Nacht vom Sonntag auf Montag wurde in der Lindenstraße in Kornwestheim ein grauer Opel Corsa beschädigt. Am Fahrzeug wurde die Heck- und Frontscheibe eingeschlagen und an allen vier Reifen die Luft abgelassen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.