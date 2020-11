Löchgau (p). Bei einem Diebstahl in einem Ladengeschäft in der Besigheimer Straße in Löchgau wurde am Dienstag gegen 16.45 Uhr von den Tatverdächtigen die Kaffeekasse mit Bargeld mitgenommen. Den bisherigen Erkenntnissen nach betrat zunächst eine Frau den Laden und

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen