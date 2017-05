Jugendlichen mit Messern bedroht

Vaihingen (p). Das Kriminalkommissariat Ludwigsburg, Telefon 0 71 41 / 1 89, ermittelt derzeit gegen vier bislang unbekannte Täter, die am Mittwochnachmittag in der Planckstraße in Vaihingen einen 14 Jahre alten Jugendlichen berauben wollten. Der Schüler war mit seinem Fahrrad zunächst in der Stuttgarter Straße unterwegs und bog dann nach rechts in die Planckstraße ab. Auf Höhe einer Bäckerei hielten ihn vier junge Männer an und forderten Geld von dem 14-Jährigen. Als eine Person zufällig in diesem Moment die Bäckerei verließ, ließen die vier Tatverdächtigen von ihrem Opfer ab und der Junge konnte flüchten. Doch zwei der Unbekannten setzten ihm nach und bremsten ihn vor einer Tanzschule erneut aus. Unter Vorhalt von Klappmessern verlangten die Täter nun Geld und das Handy des Jugendlichen. Eine wiederum zufällig vorbei kommende Passantin, schien die Räuber zu verunsichern, so dass sich die Beiden in Richtung Innenstadt davon machten. Der 14-Jährige hingegen vertraute sich einer Mitarbeiterin der Tanzschule an, die die Polizei verständigte. Die Fahndung erbrachte jedoch kein Ergebnis.

Die vier Tatverdächtingen wurden als 17 bis 18 Jahre alt beschrieben. Sie hatten alle schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Einer der Täter war dick, trug einen schwarz-weißen Tarnmuster-Pullover, eine schwarze Jogginghose und eine Baseballkappe. Einer der Beiden, die das Opfer das zweite Mal stellten, hatte ein schwarze Bauchtausche bei sich. Der Zweite hat einen Oberlippenbart und war mit einem schwarzen Pullover mit weißem Aufdruck bekleidet. Der vierte Tatverdächtige trägt ebenfalls einen Oberlippenbart. Zeugen und insbesondere die beiden Personen, die die Taten vermutlich beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden.