Asperg (p). Ein Jaguar XJ ist am Mittwoch zwischen 15 und 19 Uhr in Asperg gestohlen worden. Der Wagen stand in der Verlängerung der Altachstraße im Bereich des dortigen Freibads. Wie sich der Dieb Zugang zum Fahrzeug verschaffte, ist noch unklar. Das Fahrzeug hatte eine graue Lackierung und ein Wormser Kennzeichen (WO).