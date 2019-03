In Schlangenlinien unterwegs

Bietigheim-Bissingen (p). Mit einer Blutentnahme hat die Fahrt eines 66-jährigen VW-Lenkers am Montag gegen 15.55 Uhr geendet. Er war auf der Karl-Mai-Allee in Bietigheim mit Schlangenlinien unterwegs und fiel dabei einem Zeugen auf, der die Polizei informierte. Die Polizeibeamten stellten Unfallschäden an dem Fahrzeug des 66-Jährigen fest, die vermutlich von einem vorausgegangenen Verkehrsunfall stammten. Deshalb sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen Zeugen, die im Bereich der Gustav-Rau-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.