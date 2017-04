Aurich (p). Am Montag gegen 20.15 Uhr zündelten bislang Unbekannte auf dem Schulhof der Grundschule in der Pestalozzistraße in Aurich. Hierbei beschädigten sie wohl die Tischtennisplatte und machten sich anschließend davon. Möglicherweise handelt es sich bei den Tätern um Jugendliche. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 941-0, entgegen.