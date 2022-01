Im Durchschnitt vier Verstöße

Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Ein 38-Jähriger ist am vergangenen Samstag am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen von einem bislang unbekannten Mann in den Gleisbereich gestoßen und dabei verletzt worden. Bisherigen Informationen zufolge befand sich der 38-Jährige gegen 20.30 Uhr am Bahnsteig... »