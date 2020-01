Im Bürgerhaus Feuer gelegt

Möglingen (p). Wegen schwerer Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg derzeit gegen einen noch unbekannten Täter, der am Dienstag gegen 18.45 Uhr in der Brunnenstraße in Möglingen im Bürgerhaus sein Unwesen getrieben hat