Hose runter vor der Kriminalbeamtin

Ludwigsburg (p). Nachdem ein 51-jähriger Tatverdächtiger am Sonntag zwischen 16.50 und 17 Uhr auf der Bundesautobahn 81 beim Parkplatz „Kälbling West“ als Exhibitionist aufgetreten ist, konnte er durch Polizeibeamte gegen 17.20 Uhr in Ludwigsburg vorläufig festgenommen werden. Der Mann steht im dringenden Tatverdacht, sich auf dem Parkplatz vor zwei Frauen entblößt zu haben. Allerdings war eine der beiden Frauen Kriminalbeamtin und konnte dem Mann ein Fahrzeug zuordnen, so dass bei seiner Heimkehr bereits die Kollegen auf ihn warteten.