Horrheim (ub). Ein 69-jähriger Mann ist am Donenrstagabend nach einem Badeunfall in den Horrheimer Seewaldseen im Krankenhaus gestorben. Gegen 17.30 Uhr hatte der Mann im Wasser krampfartige Anfälle bekommen, so ein Polizeisprecher. Ersthelfer hatten den Badenden dann längere Zeit an Land reanimiert, bevor der Rettungsdienst eintraf. Der 69-Jährige wurde im kritischen Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er dann am Abend verstarb.