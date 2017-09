Drucken Vaihingen (p). Das Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 941-0, sucht Zeugen, die am Mittwoch gegen 7.30 Uhr einen Unfall in der Planckstraße in Vaihingen beobachten konnten. Gegenüber der Einfahrt zum Lidl-Parkplatz parkte am Fahrbahnrand ein Lastwagen, dessen Tür geöffnet... »