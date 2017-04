Hinweis auf Waffen: Parkplatz überprüft, aber nichts Verdächtiges gefunden

Bietigheim-Bissingen (p). Mehr als 25 Polizeibeamte und über ein Dutzend Streifenwagen waren heute auf dem Gelände eines Möbelhauses in der Kirchheimer Straße in Bietigheim-Bissingen und Umgebung im Einsatz, nachdem eine Zeugin etwas Verdächtiges in der Pleidelsheimer Straße beobachtet hatte. Das teilte soeben die Polizei mit. Von ihrer Arbeitsstelle aus sah die Frau einen geparkten, blauen VW-Kleinwagen, der mit zwei Männern besetzt war. Im Auto sollen die beiden mit Gegenständen hantiert haben, die offenbar Schusswaffen ähnlich aussahen. Anschließend steuerten sie den VW auf den Hauptparkplatz und vor den Eingang des Möbelhauses. Hierauf alarmierte die Frau gegen 12.50 Uhr die Polizei. Sofort wurden alle Ein- beziehungsweise Ausfahrten des Parkplatzes durch Polizeibeamte besetzt und die Kunden gebeten, im Einrichtungshaus zu bleiben.

Im Anschluss überprüften Polizisten alle zur Verfügung stehenden Parkmöglichkeiten samt Parkhaus. Des Weiteren fahndeten mehrere Streifen in der Umgebung nach dem VW. Wie die Polizei mitteilt, konnte jedoch weder das Fahrzeug noch die verdächtigen Personen angetroffen werden. Weitere Verdachtsmomente ergaben sich nicht. Gegen 13.50 Uhr wurden die Maßnahmen beendet. „Möglicherweise hatte der VW vor Eintreffen der Polizei den Parkplatz bereits über die Kirchheimer und die Steinheimer Straße verlassen“, schreibt die Polizei. Hinweise zu den Insassen und dem VW, am dem mutmaßlich ein ausländisches Kennzeichen angebracht war, nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 / 4050, entgegen.