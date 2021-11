Herabhängende Teile

Remseck (p). Ein unbekannter Fahrzeuglenker ist vermutlich in der Nacht zum Dienstag an der beweglichen Höhenbegrenzung in der Brückenstraße in Aldingen in Richtung der Neckarbrücke hängengeblieben, sodass sich diese um die eigene Aufhängung wickelte und zum Teil auch abgerissen wurde. Danach machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Ein Teil der Aufhängung hing von oben herab, was ein 38 Jahre alter Kastenwagen-Fahrer vermutlich übersah, so die Polizei. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß.