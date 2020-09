Heizungsanlage in Brand geraten

Besigheim (p). Die Feuerwehr Besigheim rückte am Montag gegen 21.30 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 23 Wehrleuten zu einem Einsatz in der Ottmarsheimer Straße in Besigheim aus. Dort fing in einem Mehrfamilienhaus vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Heizraum eine Pelletheizung an zu brennen. Eine Bewohnerin bemerkte das Geschehen und alarmierte die Feuerwehr sowie weitere Mitbewohner, die allesamt das Haus verließen. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand.