Besigheim (p). Auf Heizkörper hatten es bisher unbekannte Diebe abgesehen, die zwischen Donnerstag, 16.10 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, auf einer Baustelle in der Schlossgasse in Besigheim zugeschlagen haben. Die Täter ließen insgesamt sechs Röhrenheizkörper im Wert von etwa 1800 Euro mitgehen. Zwei der Heizkörper mussten sie hierzu zunächst demontieren, da diese bereits installiert waren. Zeugen sollen sich mit dem Polizeiposten Besigheim in Verbindung setzen.