Vaihingen (p). Heute Nacht zwischen 1.30 und 3.05 Uhr ist in Vaihingen in der Heilbronner Straße von Unbekannten die Heckscheibe eines Renault eingeschlagen worden. Das teilte heute Morgen die Polizei mit. Außerdem wurden an dem Pkw alle vier Reifen zerstochen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich beim Polizeirevier in Vaihingen, Telefon 07042/9410.