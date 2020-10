Gündelbach (p). Auf dem Wanderparkplatz Hamberger See in Gündelbach hat ein noch unbekannter Täter am Sonntag zwischen 14.30 und 16.30 Uhr eine Handtasche aus einem roten Opel gestohlen. Hierzu schlug er eine Seitenscheibe ein. In der Tasche befanden sich Führerschein, Fahrzeugschein und Personalausweis der Geschädigten. Hinweise an das Polizeirevier Vaihingen unter Telefon 0 70 42 / 94 10.