Markgröningen (p). Ein bislang unbekannter Täter machte sich am Mittwoch zwischen 20.20 Uhr und 21 Uhr an einem BMW zu schaffen, der in der Schwieberdinger Straße in Markgröningen auf dem Parkplatz einer Sporthalle abgestellt war. Der Unbekannte schlug die Scheibe der Beifahrerseite ein und stahl eine Handtasche, die auf dem Beifahrersitz lag. In der Tasche befanden sich ein Geldbeutel und zwei Mobiltelefone.