Halsbrecherische Flucht

Asperg/Ludwigsburg (p). Der Fahrer eines silberfarbenen Audi mit dänischem Kennzeichen ist am Donnerstag gegen 0.05 Uhr durch Polizeibeamte in Asperg im Kreisverkehr der Eglosheimer Straße beobachtet worden und bei Erkennen des Streifenwagens in Richtung Ortsmitte geflüchtet