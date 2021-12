Markgröningen (p). Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer Sachbeschädigung geben können, die zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 11 Uhr, in der Unterriexinger Straße in Markgröningen verübt wurde. Beim Spielpatz am Helene-Lange-Gymnasiums haben bislang unbekannte Täter mit weißer Farbe ein etwa 80 mal 80 Zentimeter großes Hakenkreuz auf die dortige Mauer gesprüht.