Große Beute für Einbrecher

Ditzingen (p). Unbemerkt haben es bisher unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag zwischen 0.30 und 2 Uhr geschafft, auf das Dach einer Lagerhalle in der Berblingerstraße in Ditzingen zu gelangen. Dort schnitten sie zunächst mehrere Lichtkuppeln und anschließend das Dach mit einem Schneidwerkzeug auf, um Elektronikartikel im Wert mehrerer Zehntausend Euro zu stehlen. Das berichtet die Polizei. Wie die Diebe die Ware aus dem Gebäude stahlen, ist abschließend noch nicht geklärt. Erst am Montagmorgen wurde der Diebstahl schließlich entdeckt und die Polizei verständigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Telefon 0 71 41 / 1 89 zu melden.