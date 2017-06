Gleich zwei Einbrüche in Tafinger Straße

Vaihingen (p). In der Nacht zum Donnerstag sind vermutlich drei bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Tafinger Straße in Vaihingen eingedrungen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge stieg einer von ihnen über ein zuvor aufgehebeltes Fenster ein und ermöglichte seinen Komplizen anschließend den Zugang zum Gebäude. Hier brachen die Einbrecher laut Polizeibericht mehrere Türen auf und durchsuchten die Büros mehrerer im Haus untergebrachter Unternehmen. Dabei hatten sie es überwiegend auf Geld abgesehen. Der Wert des Diebesgutes steht derzeit noch nicht fest. Bei dem Einbruch richteten die Unbekannten einen Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro an. Vermutlich auf das Konto derselben Täter geht auch der in derselben Nacht verübte Einbruch in ein benachbartes Firmengebäude. Auch hier drangen sie gegen 0.15 Uhr nach Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude ein und durchsuchten Büroräume nach Geld. Ob ihnen dabei Diebesgut in die Hände fiel, ist nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen, Telefonnummer 0 70 42 /94 10, entgegen.