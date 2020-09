Gestreift und 4000 Euro Schaden

Remseck (p). Ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht hat sich in Remseck im Karl-Rohm-Weg zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 14.30 Uhr, ereignet. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Renault Modus. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Hinweise zur Unfallflucht an das Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 0 71 54 / 1 31 30.