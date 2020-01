Sachsenheim (p). Ein noch unbekannter Täter stahl am Montag zwischen 13 Uhr und 22.30 Uhr ein E-Bike, das in der Metterstraße in Großsachsenheim an der Hauswand eines Mehfamilienhauses abgestellt war. Das orangefarbene Fahrrad der Marke Ghost war mit einem Schloss gesichert. Der Wert des E-Bikes dürfte sich auf knapp 1000 Euro belaufen.