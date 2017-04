Geldbehälter aus Automaten geleert

Bietigheim-Bissingen (p). Zwischen Mitternacht und dem späten Morgen sind am Samstag ein oder mehrere Einbrecher auf noch unbekannte Weise in eine Gaststätte im Wohngebiet Buch in Bieitigheim-Bissingen gelangt. Mit einem Bohrer zerstörte ein Täter die Schließvorrichtungen von drei Geldspielautomaten, aus welchen anschließend die Geldbehälter entnommen und entleert wurden. Das erbeutete Bargeld hat einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen zum genaueren Tathergang dauern an.