Drucken Von Bremse gerutscht Sachsenheim (p). Ein Schaden von etwa 3000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 13.45 Uhr in der Kernerstraße in Großsachsenheim ereignet hat. Als ein 68-Jähriger im Bereich eines Pkw-Stellplatzes... »