Drucken Lomersheim (p). Die Fahrerin eines Linienbusses wurde auf der Fahrt von Mühlacker nach Großglattbach am Samstagnachmittag von einem Betrunkenen zunächst verbal und dann auch körperlich angegriffen. An der Bushaltestelle in Lomersheim, auf Höhe der Enzbrücke, machte die... »