Bönnigheim (p). Eine private Geburtstagsparty ist in der Samstagnacht am nordöstlichen Ortsrand in Bönnigheim derart ausgeartet, dass die Polizei mit mehreren Streifen anrücken musste. Gegen 3 Uhr kam es auf der Feier zu einem Streit zwischen drei Gästen, welche in einer handfesten Schlägerei endete. Weitere Gäste der Party versuchten, die Parteien zu trennen. Nach ersten Erkenntnissen soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein.