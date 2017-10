Asperg (p). Nachdem eine Rauchentwicklung am Dienstag durch aufmerksame Anwohner gemeldet worden war, rückte die Freiwillige Feuerwehr Asperg gegen 17.05 Uhr in die Filsstraße in Asperg aus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dort ein Nadelgebüsch in Brand gesetzt, wodurch es zur Rauchentwicklung kam.