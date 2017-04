Gündelbach (p). Die Freiwilligen Feuerwehren Vaihingen, Horrheim und Gündelbach rückten gestern Morgen mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften in die Lilienstraße in Gündelbach aus. Eine Anwohnerin hatte gegen 9.15 Uhr Gasgeruch in ihrer Wohnung wahrgenommen Vor Ort war keine Gaskonzentration messbar. Der Gasgeruch war vermutlich durch einen technischen Defekt am Ofen hervorgerufen worden.