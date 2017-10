Gas und Bremse verwechselt

Sachsenheim (p). Einen Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag kurz nach 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Max-Eyth-Straße in Sachsenheim ereignet hat. Beim Ausparken eines VW verwechselte der 85-jährige Lenker mutmaßlich Gas und Bremse und fuhr vorwärts auf den davor geparkten Skoda einer 53-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda noch auf einen weiteren geparkten VW einer 32-Jährigen geschoben.