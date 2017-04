Remseck (p). In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Ostersonntag, 8 Uhr, drangen unbekannte Täter in mehrere umzäunte Gartengrundstücke im Gewann Wasenbühl beim Remseck-Neckargröningen ein und beschädigten mehrere Hütten, Gartenmobiliar und Dekorationsgegenstände. Zudem wurde eine Gartenhütte in Brand gesetzt, welche vollständig abbrannte. Der bereits erkaltete Brand wurde erst am Ostersonntag gegen 11.15 Uhr entdeckt. Die Feuerwehr wurde nicht mehr benötigt.